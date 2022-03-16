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ПАРЄ офіційно визнала Придністров’я зоною російської окупації

Юля Захарченко редакторка стрічки
ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила декілька важливих рішень. Серед них – офіційне визнання молдавського Придністров’я територією, окупованою Росією.

Резолюція передбачає визнання агресії Росії проти Молдови у 1992 році та окупацію Придністров’я. Це перший офіційний документ Ради Європи, де регіон Молдови назвали окупованою територією РФ.

Це одна із поправок рішення, яке спрямоване на виключення Росії з Ради Європи. Її подали члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії та Туреччини.

Сьогодні, 15 березня, Росія вийшла з Ради Європи, країна-агресор денонсує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.

Джерело: ПАРЄ

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Фото: Getty Images

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