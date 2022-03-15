Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про запровадження більш ніж 370 нових санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляється на сайті британського уряду, після введення цих санкцій Сполучене Королівство всього включить понад 1 тис. фізичних та юридичних осіб у санкційний режим щодо Росії з моменту вторгнення в Україну.

– Сьогоднішні санкції також включають ключових політичних союзників Путіна, представників режиму та агентства дезінформації, що підтримуються Кремлем, – йдеться у повідомленні.

Санкції запроваджуються не лише проти Росії, а й проти Білорусі.

– Сьогоднішні історичні санкції включають ще більше російських олігархів та членів їхніх сімей, політичних союзників та пропагандистів Путіна. Велика Британія запроваджує санкції щодо ще понад 370 фізичних осіб, 51 з яких – олігархи та члени їхніх сімей, – уточнили у британському уряді.

Зокрема, британський уряд оголосив про заборону на експорт до Росії товарів класу люкс, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів.

На сайті МЗС Великої Британії йдеться, що до числа російських олігархів, щодо яких зараз діють санкції, входять Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан.

– Сукупні статки олігархів, проти яких сьогодні будуть введені санкції, оцінюються більш ніж у £100 млрд, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед політичних союзників президента РФ Володимира Путіна, проти яких зараз запроваджено санкції, – прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу та колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Своєю чергою серед російських пропагандистів, які потрапили під санкції, перебувають прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Під санкції потрапила і сумнозвісна фабрика тролів – так зване Агентство інтернет-досліджень.

– Ми йдемо далі і швидше, ніж будь-коли, щоб завдати удару тим, хто найближче до Путіна – від великих олігархів до його прем’єр-міністра та пропагандистів, які поширюють його брехню та дезінформацію. Ми притягуємо їх до відповідальності за співучасть у злочинах Росії в Україні, – сказала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Вона додала, що у співпраці з союзниками Лондон продовжуватиме посилювати тиск на Володимира Путіна і припинятиме фінансування російської військової машини.

– Найближчими днями Велика Британія продовжить закручувати гайки для російської економіки, оскільки уряд повною мірою використовує повноваження, необхідні для подолання найбільшої безпекової кризи в Європі з часів Другої світової війни, – сказала глава британського МЗС.

Вона додала, що в осіб, проти яких сьогодні запроваджено санкції, будуть заморожені активи у Великій Британії, що означає, що жоден громадянин Сполученого Королівства або компанія не зможуть вести з ними справи. Їм буде заборонено подорожувати до Великої Британії або з неї.

Нагадаємо, раніше Євросоюз погодив деталі четвертого пакету санкцій проти Російської Федерації у відповідь на розгортання повномасштабної війни в Україні.

Джерело: British Government