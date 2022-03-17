Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну

Росія має понести повну юридичну відповідальність за розпочату війну в Україні. Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав Російську Федерацію зупинити збройну агресію проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що це непроста та тривала справа, однак важлива для подальшої підтримки України іноземними державами.

– На найвищому рівні зафіксовано, що Росія здійснює незаконні військові дії на території України. РФ має негайно їх припинити, зокрема, просування своїх підрозділів та підтримуваних нею збройних формувань.

Путін намагався виправдати російську агресію проти України різноманітними псевдопричинами, проте їх розбили вщент на найвищому міжнародному рівні.

– Дуже важливо, що у рішенні суду зазначено, що немає жодних доказів на користь тверджень Росії про так зване вчинення Україною злочину геноциду на своїй території. Це одна з псевдопричин Путіна для обґрунтування російської агресії проти України. Вона сьогодні розбита вщент на найвищому міжнародному рівні. Не було жодної підстави для здійснення вторгнення. Це непроста та дуже тривала справа.

Міністр пояснив, що відбудеться, якщо Російська Федерація не виконає рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі.