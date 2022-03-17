Netflix повернув український серіал Слуга народу у свою бібліотеку в США

Стрімінговий сервіс Netflix повернув у свою бібліотеку в США комедійний серіал Слуга народу з президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Про це компанія повідомила у своєму Twitter.

– Слуга народу знову доступний на Netflix в США, – йдеться в повідомленні.

Раніше, Netflix повідомив користувачів про припинення роботи на території Росії.

Компанія розіслала передплатникам відповідні попередження. До розрахункового періоду акаунти будуть активні і користувачі зможуть продовжувати дивитися серіали сервісу.

Фото: Netflix