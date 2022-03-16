США планують виділити ще одну військову допомогу Україні на $800 млн – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром може оголосити про нову військову допомогу Україні на суму близько $800 млн.

За даними іноземних ЗМІ, про допомогу Україні у сфері безпеки заявив американський чиновник. За його словами, новий пакет підтримки включатиме, зокрема, протитанкові ракети.

Сума, яку США пообіцяли Україні на минулому тижні, становитиме близько $1 млрд. Загалом Америка виділила на підтримку нашої держави понад $2 млрд.

За словами чиновників, знайомих із планами, у новому пакеті підтримки будуть протитанкові ракети.

Підтримка США

Вже понад 20 днів Америка підтримує Україну на тлі масштабного російського вторгнення. США запровадили санкції, через які руйнується економіка Російської Федерації.

Весь світ закликає президента РФ Володимира Путіна припинити війну в Україні та вивести російську армію з території держави. Різні країни виступають з заявами про заклики до миру та припинення збройної агресії, яку розпочав очільник Кремля.