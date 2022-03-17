Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Світ / Світові новини

Представився Шмигалем: самозванець зателефонував міністру оборони Британії, але провалився

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Представився Шмигалем: самозванець зателефонував міністру оборони Британії, але провалився

Самозванець спробував видати себе за главу українського Кабміну Дениса Шмигаля у розмові з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це розповів голова британського оборонного відомства.

– Сьогодні самозванець, який називає себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань і, відчувши підозру, я перервав дзвінок, – написав Воллес у Twitter.

Він зазначив, що російські фейки та дезінформація не зможуть відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

– Відчайдушна спроба, – підсумував міністр.

Наш прем’єр-міністр Денис Шмигаль не залишився осторонь і пожартував, мовляв, щоб наступного разу Воллес перед початком розмови попросив співрозмовника сказати слово паляниця.

– Попри якісь спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною, – додав Шмигаль.

Читайте
Ми разом: збірна Уельсу зіграє товариський матч, щоб допомогти Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН, Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка