Представився Шмигалем: самозванець зателефонував міністру оборони Британії, але провалився

Самозванець спробував видати себе за главу українського Кабміну Дениса Шмигаля у розмові з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це розповів голова британського оборонного відомства.

– Сьогодні самозванець, який називає себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань і, відчувши підозру, я перервав дзвінок, – написав Воллес у Twitter.

Він зазначив, що російські фейки та дезінформація не зможуть відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

– Відчайдушна спроба, – підсумував міністр.

Наш прем’єр-міністр Денис Шмигаль не залишився осторонь і пожартував, мовляв, щоб наступного разу Воллес перед початком розмови попросив співрозмовника сказати слово паляниця.

– Попри якісь спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною, – додав Шмигаль.