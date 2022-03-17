Продовжуємо роботу з депутінізації: РФ відсторонили від засідань Дунайської комісії

Всі російські представники втратили повноваження у Дунайській комісії. Це сталося після того, як у четвер комісія ухвалила постанову про військову агресію РФ проти України, що порушує основні принципи Конвенції про режим судноплавства на Дунаї. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

— Всі російські представники втратили повноваження до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – зазначив міністр.

Росіяни відсторонені від роботи усіх засідань та робочих органів Дунайської комісії. Громадяни Російської Федерації будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату комісії.

Позачергову сесію Дунайської комісії, де були ухвалені відповідні рішення, скликала голова Дунайської комісії та посол України в Угорщині Любов Непоп.

Над результатом працювали Міністерство закордонних справ, Міністерство інфраструктури та Державна служба морського та річкового транспорту.

— Ми продовжуємо планомірну роботу з депутінізації усіх міжнародних організацій, комісій та інших міжнародних майданчиків, – зазначив Кулеба.

Дунайська комісія — міжнародна міжурядова організація, створена в межах Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, підписаної в Белграді 18 серпня 1948 року. Засідання Дунайської комісії проводяться двічі на рік у столиці Угорщини Будапешті.

Днем раніше, 16 березня, на позачерговому засіданні Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про виключення РФ після 26 років членства.

15 березня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, що Росія більше не може бути державою-членом Організації.