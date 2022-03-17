Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ / Світові новини

Starstreak: що відомо про зенітно-ракетний комплекс, характеристики

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Starstreak

Велика Британія передасть Україні найшвидші зенітні ракети Starstreak. Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Тактико-технічні характеристики ПЗРК Starstreak

  • Довжина ракети: 1,39 м
  • Діаметр корпусу: 0,13 м
  • Розмах крила: 0,27 м
  • Маса ракети: 14 кг
  • Максимальна швидкість: ~3,5 M
  • Дальність дії: 300-7000 м
  • Час польоту: 8 с
  • Бойова частина: три проникних вольфрамових субелементи (так звані “дротики”), що мають осколочні БЧ
  • Маса субелемента: ~0,9 кг

У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.

Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.

Раніше стало відомо, що США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд. Вона включає 800 систем ППО, 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів.

Також допомога США для України міститиме дрони. За словами Джо Байдена, американський народ завжди підтримуватиме Україну, яка бореться за свою демократію та виживання.

Читайте
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка