Велика Британія передасть Україні найшвидші зенітні ракети Starstreak. Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Тактико-технічні характеристики ПЗРК Starstreak

Довжина ракети: 1,39 м

Діаметр корпусу: 0,13 м

Розмах крила: 0,27 м

Маса ракети: 14 кг

Максимальна швидкість: ~3,5 M

Дальність дії: 300-7000 м

Час польоту: 8 с

Бойова частина: три проникних вольфрамових субелементи (так звані “дротики”), що мають осколочні БЧ

Маса субелемента: ~0,9 кг

У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.

Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.

Раніше стало відомо, що США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд. Вона включає 800 систем ППО, 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів.

Також допомога США для України міститиме дрони. За словами Джо Байдена, американський народ завжди підтримуватиме Україну, яка бореться за свою демократію та виживання.