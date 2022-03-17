Біля узбережжя Фукусіми на півночі Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Також невелике цунамі досягло берега.

Про це повідомляє агентство AP.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда на засіданні парламенту в четвер вранці заявив, що чотири людини загинули під час землетрусу, а 97 людей зазнали різних травм.

Як раніше повідомляло японське видання Kyodo News, 60-річний чоловік у місті Сома помер, впавши з другого поверху свого будинку під час спроби евакуації, а 70-річний чоловік запанікував, що спричинило серцевий напад.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині приблизно 56 кілометрів. Спочатку підземні поштовхи оцінили у 7,3 бала, але пізніше підвищили до 7,4.

Японське метеорологічне агентство рано вранці у четвер скасувало попередження про невелике цунамі вздовж узбережжя префектур Фукусіма та Міягі. Хвилі заввишки 30 сантиметрів досягли берега міста Ісіномакі, приблизно за 390 кілометрів на північний схід від Токіо.

Місцеві видання публікують фото та відео руйнувань, на яких видно зруйновані стіни будівель, вибиті вікна. Дороги потріскалися, з труб під землею хльосне вода.

В Йокогамі, неподалік Токіо, мало не впав електричний стовп.

Понад 2,2 млн будинків тимчасово залишилися без електрики в 14 префектурах, зокрема і район Токіо, але до ранку електрику відновили ​​в більшості місць, за винятком приблизно 37 000 будинків у найбільш постраждалих префектурах Фукусіма та Міягі.

У цьому регіоні 11 років тому вже стався спустошливий землетрус магнітудою 9,0 та цунамі. Тоді на атомній електростанції Фукусіма-Даїчі системи охолодження вийшли з ладу, що призвело до ядерної катастрофи.

Зараз у компанії Tokyo Electric Power Company Holdings, яка управляє АЕС, заявили, що робітники не виявили жодних відхилень від норми на об’єкті.