США створили міжнародну групу, до якої увійшли Австралія, Канада, Європейська комісія, Німеччина, Італія, Франція, Японія, Велика Британія для пошуку та арешту активів російської еліти на Заході.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США.

Так, 16 березня міністр фінансів Джанет Єллен та генеральний прокурор Меррік Гарланд провів віртуальну зустріч із представниками вищезгаданих країн, щоб створити багатосторонню робочу групу Російські еліти, довірені особи та олігархи.

Цільова група, куди від кожної країни входитимуть представники мінфінів, міністерств юстиції або міністерств внутрішніх справ, співпрацюватиме з іншими відомствами для збору та обміну інформацією для вжиття конкретних заходів, включно з санкціями, заморожуванням активів, конфіскацією злочинного майна та кримінальним переслідуванням.

Лише протягом останніх трьох тижнів інформація, надана правоохоронними органами США іноземним партнерам, сприяла арешту кількох суден, контрольованих фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями. У сукупності ці судна оцінюються у сотні мільйонів доларів.

– Ми вже працюємо з нашими міжнародними партнерами над заморожуванням та конфіскацією майна по всьому світу, яке належить російським олігархам, які перебувають під санкціями, – заявив генеральний прокурор Гарланд.

Раніше повідомлялося, що італійська влада наклала арешт на яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю близько €530 млн ($578 млн).

Уряд Іспанії розпорядився щодо “тимчасового збереження” величезної яхти, яка, ймовірно, належить Сергію Чемезову, одному з найближчих соратників Володимира Путіна.

Джерело: U.S. Департаменти Treasury and Justice