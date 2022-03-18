Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким передбачено збільшення польської армії вдвічі, а також підвищення витрат на оборонний сектор республіки.

Підписання документу відбулось на церемонії в президентському палаці, де були присутні представники польських військових, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем’єр-міністри Ярослав Качинський та Маріуш Блащак.

Так, особовий склад збройних сил Польщі буде збільшено до 300 тис. осіб. З них 50 тис. – у територіальній обороні. Наразі чисельність польської армії становить близько 150 тис. осіб.

– Ми передбачали те, що Росія може здійснити напад на Україну, так, як про це колись казав президент (Польщі, – Ред.) Лех Качинський. На жаль, ми очікували, що це може статися. І що у зв’язку з цим ми в майбутньому можемо бути черговою ціллю нападу ненажерливої імперської Росії. Тому ми прийняли таке рішення, – сказав президент Польщі.

Під час церемонії виступив віцепрем’єр Польщі Ярослав Качинський.

– Ми зібралися у особливий момент, коли українці мужньо захищаються від російської агресії. Ця війна важлива для Європи та всього світу. Це знаменує собою початок нового часу, коли безпека стає центральним та домінуючим питанням для кожної країни, – сказав він.

Польський віцепрем’єр додав, що для того, щоб Польща жила, розвивалася і мала прекрасне майбутнє, польському уряду необхідно бути в безпеці від того, що зараз відбувається в Україні.

Видатки на польську оборону цьогоріч становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Польський уряд кожні чотири роки планує затверджувати план переозброєнь на 15-річний період.

Зокрема, указом передбачається додаткові виплати військовослужбовцям.

Президент Польщі також запровадив добровільну службу у резерві. Відтак, добровольці зможуть пройти 28-денну інтенсивну базову підготовку, а потім 11 місяців спецпідготовки.

Джерело: Wiadomosci