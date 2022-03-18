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Факти / Світ / Світові новини

Франція повинна готуватися до можливої великої війни в Європі – Макрон

Юлія Соколова редакторка стрічки
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні слід бути готовою до “війни високої інтенсивності”, яка може повернутися на європейський континент. А тому варто збільшити фінансування французької армії.

Про це французький лідер заявив під час презентації своєї програми на президентських виборах-2022 у передмісті Парижа. Вибори президента мають відбутися у Франції 10 квітня.

Під час презентації Макрон заявив про необхідність посилити французьку армію на фоні повномасштабної війни в Україні.

Політик зазначив, що оборонний бюджет Франції у 2025 році повинен досягнути €50 млрд.

За словами Макрона, Франції слід бути гнучкою на тлі нових видів конфліктів у космосі та кіберпросторі, інвестувати в передові технології та зміцнювати армію.

– Наші сили – єдина повноцінно укомплектована армія в Західній Європі. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб мати можливість протистояти війні високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент. У нас є засоби, – наголосив Макрон.

Він також анонсував подвоєння кількості резервістів в армії, збільшення чисельності поліції та жандармерії.

Під час презентації програми Макрон також зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ до України стало “електрошоком” для НАТО. На думку політика, нинішні події допоможуть прояснити стратегічну роль Альянсу.

– Війна, розпочата Путіним, створює на наших кордонах та на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз’яснення ролі НАТО. Але я продовжую вважати, що нам потрібно відновити новий європейський порядок безпеки, що нинішня війна в Україні робить його ще більш необхідним, – заявив Макрон.

12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення збройного конфлікту.

Згодом Емануель Макрон провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію навколо України та санкції щодо РФ.

Джерело: Libération, BFM TV, Politico

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Фото: Depositphotos

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