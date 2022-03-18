Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні слід бути готовою до “війни високої інтенсивності”, яка може повернутися на європейський континент. А тому варто збільшити фінансування французької армії.

Про це французький лідер заявив під час презентації своєї програми на президентських виборах-2022 у передмісті Парижа. Вибори президента мають відбутися у Франції 10 квітня.

Під час презентації Макрон заявив про необхідність посилити французьку армію на фоні повномасштабної війни в Україні.

Політик зазначив, що оборонний бюджет Франції у 2025 році повинен досягнути €50 млрд.

За словами Макрона, Франції слід бути гнучкою на тлі нових видів конфліктів у космосі та кіберпросторі, інвестувати в передові технології та зміцнювати армію.

– Наші сили – єдина повноцінно укомплектована армія в Західній Європі. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб мати можливість протистояти війні високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент. У нас є засоби, – наголосив Макрон.

Він також анонсував подвоєння кількості резервістів в армії, збільшення чисельності поліції та жандармерії.

Emmanuel Macron sur l’armée: “Il nous faut intensifier nos investissements pour pouvoir affronter une guerre de haute intensité qui peut revenir sur notre continent” pic.twitter.com/j0K0FxClwl — BFMTV (@BFMTV) March 17, 2022

Під час презентації програми Макрон також зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ до України стало “електрошоком” для НАТО. На думку політика, нинішні події допоможуть прояснити стратегічну роль Альянсу.

– Війна, розпочата Путіним, створює на наших кордонах та на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз’яснення ролі НАТО. Але я продовжую вважати, що нам потрібно відновити новий європейський порядок безпеки, що нинішня війна в Україні робить його ще більш необхідним, – заявив Макрон.

12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення збройного конфлікту.

Згодом Емануель Макрон провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію навколо України та санкції щодо РФ.

Джерело: Libération, BFM TV, Politico