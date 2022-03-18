Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні слід бути готовою до “війни високої інтенсивності”, яка може повернутися на європейський континент. А тому варто збільшити фінансування французької армії.
Про це французький лідер заявив під час презентації своєї програми на президентських виборах-2022 у передмісті Парижа. Вибори президента мають відбутися у Франції 10 квітня.
Під час презентації Макрон заявив про необхідність посилити французьку армію на фоні повномасштабної війни в Україні.
Політик зазначив, що оборонний бюджет Франції у 2025 році повинен досягнути €50 млрд.
За словами Макрона, Франції слід бути гнучкою на тлі нових видів конфліктів у космосі та кіберпросторі, інвестувати в передові технології та зміцнювати армію.
– Наші сили – єдина повноцінно укомплектована армія в Західній Європі. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб мати можливість протистояти війні високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент. У нас є засоби, – наголосив Макрон.
Він також анонсував подвоєння кількості резервістів в армії, збільшення чисельності поліції та жандармерії.
Emmanuel Macron sur l’armée: “Il nous faut intensifier nos investissements pour pouvoir affronter une guerre de haute intensité qui peut revenir sur notre continent” pic.twitter.com/j0K0FxClwl
— BFMTV (@BFMTV) March 17, 2022
Під час презентації програми Макрон також зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ до України стало “електрошоком” для НАТО. На думку політика, нинішні події допоможуть прояснити стратегічну роль Альянсу.
– Війна, розпочата Путіним, створює на наших кордонах та на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз’яснення ролі НАТО. Але я продовжую вважати, що нам потрібно відновити новий європейський порядок безпеки, що нинішня війна в Україні робить його ще більш необхідним, – заявив Макрон.
12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення збройного конфлікту.
Згодом Емануель Макрон провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію навколо України та санкції щодо РФ.
Джерело: Libération, BFM TV, Politico