Польща закупить для своєї армії турецькі безпілотники Bayraktar та найсучасніші літаки міжнародного виробництва F-35.

Про це в ефірі польського телебачення повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Є готовий план дій, який вже реалізується з 2015 року щодо придбання сучасного обладнання. Я маю на увазі ракети Patriot, HIMARS, найсучасніші літаки F-35 або безпілотники Bayraktar, – сказав польський міністр.

Він додав, що цього року польська армія буде оснащена ударними літаками.

– Проте обсяги цього завдання набагато масштабніші, оскільки ми бачимо, що відбувається за нашим східним кордоном. Росія напала на Україну, і ми дуже серйозно ставимося до всього, що відбувається на нашому східному кордоні. Нам необхідно зміцнити імунітет Республіки Польща, і лише завдяки сильній польській армії ми будемо в безпеці, – переконаний Маріуш Блащак.

Нагадаємо, раніше 18 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким чисельність польської армії буде збільшена вдвічі.

Законом передбачається збільшення кількості солдатів у польській армії шляхом запровадження нової добровільної військової служби, нарощування резервів, а також підвищення заробітних плат для військовослужбовців ЗС Польщі.

Джерело: tvp.info