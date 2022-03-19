Міністерство торгівлі США вживе заходів, щоб фактично зняти з експлуатації низку літаків, які нещодавно літали до Росії та порушували американський експортний контроль.

Як повідомляє CNN, у списку знаходиться літак, який використовується російським бізнесменом Романом Абрамовичем.

Список включає літаки, що експлуатуються російськими пасажирськими та вантажними перевізниками. Як зазначають експерти, це може ще більше ускладнити спроби Росії продовжити деякі міжнародні польоти.

Американське Міністерство торгівлі планує попередити компанії та інші організації у всьому світі про відмову від будь-якого обслуговування цих літаків, що включає заправку, технічне обслуговування, ремонт, надання запасних частин або послуг, що порушують експортний контроль США.

До компаній, які порушать американський експортний контроль, будуть застосовані покарання, що може включати як втрату експортних привілеїв, штрафи, ув’язнення або інші обмеження.

У міністерстві додали, що ці заходи означають, що міжнародні польоти з Росії цими літаками фактично призупинені.

Нагадаємо, минулого місяця, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати, Канада та більша частина Європи заборонили російським літакам літати над своїм повітряним простором, що призвело до скасування більшої частини міжнародних рейсів РФ.