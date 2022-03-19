Російські банківські картки Мир оголошено незаконними у Грузії

Грузинські банки не обслуговують картки платіжної системи Мир. Прийом таких банківських карток у країні оголосили поза законом.

Про це заявив Національний банк Грузії. У пресслужба Нацбанку зазначили, що написали це звернення у відповідь на публікації у місцевих ЗМІ. Вони повідомляли про плани приймати карти Мир у країні.

– Систему Мир у Грузії не обслуговує жоден комерційний банк чи провайдер платіжного обслуговування. Відповідно, якщо організація, яка працює в Грузії, обслуговує платіжну компанію, яка не має реєстрації, вона порушує закон Грузії Про платіжну систему та платіжні послуги, – заявили в Нацбанку Грузії.

Мир – російська платіжна система для електронних переказів коштів, створена Центральним банком Росії. У РФ її активно пропагують, як альтернативу Visa та MasterCard. Мир приймають у Туреччині, В’єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Таджикистані. Власне решта Нацбанків відмовляється від обслуговування цих карток.

Річ у тому, що картки Visa та MasterCard російських банків продовжують працювати всередині РФ. Але транскордонні операції з картами недоступні. Це означає, що росіяни не можуть оплачувати покупки в іноземних магазинах. Також вони не можуть розраховуватись цими картами за кордоном.

Джерело: Нацбанк Грузії