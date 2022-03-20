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Російських полонених залучатимуть для відновлення економіки України та обміну – МВС

Юля Захарченко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Полонених російських військових планують залучити для відновлення економічного потенціалу України. Уряд розглядає ймовірну можливість їхнього обміну.

В ефірі телеканалу ICTV заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що Україна діє згідно з міжнародними нормами гуманітарного права.

– Згідно з нормами міжнародного права, російських військових, які потрапили у полон в Україні, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу та як обмінний фонд, – зазначив заступник очільника МВС.

Він наголосив, що Україна діє з огляду на міжнародні норми гуманітарного права, зокрема, Женевської конвенції, яка є невіддільною частиною національного законодавства.

Заступник міністра внутрішніх справ запевнив, що Україна зобов’язується утримувати полонених, згідно з ратифікованими Києвом нормами міжнародного права.

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Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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