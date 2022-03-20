У Франції занепокоїлися через недостатню кількість боєприпасів

Депутати французького парламенту заявили, що країна не готова до великого збройного конфлікту.

За їхніми словами, боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише “на чотири дні інтенсивного конфлікту”. Вони занепокоїлися щодо цього через повномаштабну війну на території України.

– Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років. У нас не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту, – сказав голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон.

Проте президент Франції Еммануель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону. У нинішньому році бюджет французьких збройних сил виріс до €40,9 млрд.

Раніше Макрон заявив про необхідність посилити французьку армію на тлі повномасштабної війни в Україні.

За його словами, вторгнення РФ до України стало “електрошоком” для НАТО. На думку політика, нинішні події допоможуть прояснити стратегічну роль Альянсу.