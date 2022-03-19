Поряд з фінансово-економічними санкціями щодо Російської Федерації, які набули чинності після постанови уряду Великої Британії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт до РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Про це в офіційному коментарі Guildhall заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

– Окрім фінансових заходів (ухвалених урядом Великої Британії 1 березня – ред.), за повним узгодженням зі Сполученими Штатами Америки та ЄС, ми введемо нові торгові обмеження та жорсткий експортний контроль, аналогічний до того, який вже реалізують США. Ми висунемо новий закон, який заборонятиме експорт до Росії всіх товарів подвійного призначення, зокрема високотехнологічної продукції та критично важливого технологічного обладнання, а також комплектовання в різних секторах, зокрема електроніці, телекомунікаціях та сфері космосу, – заявили в британському МЗС.

Стосовно фінансових санкцій щодо РФ в британському МЗС уточнили, що йдеться про заходи, які набули чинності після постанови уряду Сполученого Королівства, ухваленої 1 березня.

– 1 березня ми ухвалили постанову, якою заборонені будь-які фінансові операції з Центральним банком Росії, Міністерством фінансів РФ та російським Фондом національного добробуту. Після переговорів Великобританії з міжнародними партнерами 2 березня Європейський Союз заявив, що до 12 березня із системи SWIFT буде видалено сім російських банків. Цьому рішенню сприяв тиск Сполученого Королівства. Ці заходи щодо структур, які вже перебувають під санкціями, вжиті у співпраці із США та ЄС, гарантують, що російські банки більше не зможуть користуватися SWIFT для транзакцій з банками в будь-якій країні, незалежно від того, чи ввела ця країна санкції проти Росії, – йдеться в у заяві.

Нові повноваження також дозволять заборонити російським державним та приватним компаніям залучати кошти у Великій Британії, заборонити операції з їхніми цінними паперами та надання кредитів.