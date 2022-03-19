Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вчергове закликав Єврокомісію до подальших санкцій та повного блокування торгівлі з Росією. Про це він заявив під час пресконференції у суботу, 19 березня.

На запитання про протести на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та Росії та про перспективи прийняття лідерами ЄС рішення закрити європейські дороги для вантажівок з Росії, Моравецький висловив сподівання, що “буде чергове протверезіння європейських лідерів” і Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій.

— Я абсолютно на боці протестувальників і ще раз звертаюся до Європейської комісії якнайшвидше активізувати свої повноваження. Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю, – сказав він.

За його словами, такий крок “додатково змусить Росію задуматися на тим, що краще припинити цю жорстоку війну”.

Він додав, що “йдеться про життя і смерті десятків, а може, сотень тисяч людей, йдеться про суверенну країну Україну та про безпеку НАТО”.

— Ми повинні продемонструвати свою силу і рішучість щодо Росії, інакше найближчим часом доведеться заплатити більшу ціну, – сказав Моравецький.

Перед прикордонним перетином з Білоруссю в Корощині (Любельське воєводство) у суботу активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та Росії. Вранці черга вантажівок склала 27 км. Поліція створила буферну зону, яка відокремлює протестувальників від вантажівок.

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Джерело: WNP