До Ізраїлю звернулись відомі українські євреї із закликом спростити прийом біженців з України: ЛИСТ

Через запровадження додаткових процедур, що ускладнили в’їзд до Ізраїлю українців з будь-якою метою, в тому числі біженців, відомі українські євреї звернулись до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені обмеження.

Видання РБК-Україна оприлюднило текст заяви, під якою підписалися близько сотні відомих українських євреїв – представників політичних, бізнесових, культурних та наукових кіл.

«Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем’єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання. Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в’їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві», – пише РБК-Україна.

Українські євреї нагадали урядовцям Ізраїлю про те, що народ України завжди співчував Ізраїлю у його прагненні відстоювати власну незалежність. Сьогодні українці розраховують на аналогічну реакцію з боку ізраїльтян.

Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю, – процитувало видання.

Підписанти також нагадали сторінки історії часів Голокосту, коли деякі країни зачиняли кордони для біженців-євреїв, у той час як українці надавали допомогу євреям, стаючи Праведниками.

Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження – вкрай негуманно, – заявили відомі українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

Серед підписантів листа: бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК “Динамо Київ” Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.