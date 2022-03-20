Отримати контроль над українським небом було основним завдання РФ – Британська розвідка

Повітряні Сили України та ППО продовжують ефективно захищати український авіаційний простір України.

Про це повідомила Британська розвідка.

У своїх оновленнях розвідка повідомила, що нездатність захопити небо суттєво загальмувало прогрес російських військ.

Росія не змогла отримати контроль у повітрі, тому все частіше використовує зброю дальньої дії, яку запускає з території Росії та Білорусі.

У розвідці також повідомили, що отримати контроль над повітрям – було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту. Тому нездатністю зробити це значно загальмувало їхній операційний прогрес.