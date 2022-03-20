Позиція Китаю щодо ситуації довкола України ґрунтується на його власних оцінках. При цьому Пекін відкидає звинувачення та підозри на свою адресу, які лунають з-за кордону.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І в коментарі журналістам.

– Китай і надалі буде виносити незалежні судження, засновані на суті питання, об’єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску. І ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю, – зазначив Ван І, слова якого наводить китайське МЗС.

Він також прокоментував нещодавні переговори лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом щодо розв’язаної РФ війни в Україні. За словами міністра, Сі Цзіньпін у розмові з американським лідером роз’яснив позицію Китаю, і ключовий меседж полягав у тому, що “КНР завжди була силою для підтримки миру в усьому світі”.

– Ми завжди виступали за підтримку миру та проти війни, – додав очільник МЗС.

Ван І уточнив, що лідер Китаю під час розмови з Байденом представив власне бачення вирішення ситуації довкола України, яке складається з двох аспектів:

• Всі сторони повинні сприяти переговорам, щоб якнайшвидше припинилися вогонь та бойові дії, а також щоб уникнути жертв серед мирного населення та гуманітарної кризи.

• Довгострокове рішення ж, на думку Пекіна, полягає в тому, щоб “відмовитися від менталітету холодної війни, утриматися від групової конфронтації і справді сформувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру регіональної безпеки”. Китайська сторона наполягає, що лише так можна досягнути “довгострокової стабільності на європейському континенті”.

– Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії, – підсумував очільник китайського МЗС.

Позиція Китаю щодо війни в Україні та санкцій

Як зазначає американський телеканал CNN, коментар міністра Ван І пролунав як реакція на переговори Сі Цзіньпіна та Джо Байдена, які відбулися в п’ятницю, 18 березня. Вашингтон намагається відмовити Китай від надання допомоги РФ у війні проти України.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія попросила у Китаю як військову, так і фінансову допомогу.

Китай досі прямо не засудив вторгнення російських військ в Україну, проте також не запропонував явну підтримку Москві.

Як інформує CNN, за оцінками експертів, Пекін займає неоднозначну позицію, намагаючись збалансувати своє стратегічне партнерство з Москвою та водночас зберегти економічні зв’язки із Заходом.

Варто зазначити, що паралельно із коментарем Ван І в інформаційному просторі також з’явилася заява заступника міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчена щодо антиросійських санкцій. Він стверджує, що запроваджені проти РФ санкції за агресію проти України стають “все більш обурливими”.

На думку Ле Юйчена, “зловживання” санкціями матиме “катастрофічні наслідки” для світу.

– Санкції лише нашкодять простим людям, вплинуть на повоєнну економічну та фінансову систему та зроблять світову економіку гіршою… Історичний досвід не раз доводив, що санкції не можуть вирішити проблеми, – твердить китайський чиновник.

Ле Юйчен додав, що “коренем” збройного конфлікту в Україні начебто є “менталітет холодної війни та силова політика”, а також звинуватив НАТО у “відмові від обіцянки” не розширюватися на схід.

Варто зазначити, що у Вашингтоні вже неодноразово попереджали Пекін про відповідальність за будь-яку підтримку Росії у війні проти України.

Водночас посол Китаю в Україні Фань Сяньжун запевняв, що його країна залишатиметься дружньою для українського народу. Він заявив, що Китай ніколи не нападе на Україну та надасть гуманітарну допомогу.

Джерело: МЗС Китаю, CNN