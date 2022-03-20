Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО – Зеленський

Якби НАТО прийняло Україну до Північноатлантичного Альянсу раніше, тоді Російська Федерація не здійснила б повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. На його думку, Росія не почала б війну проти України, якщо вона була б членом НАТО.

– Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для свого народу, – наголосив Зеленський у коментарі іноземним ЗМІ.

Глава держави висловив вдячність за допомогу, яку НАТО надає з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

– Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що люди вмирають щодня, – зазначив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що просив представників НАТО особисто сказати прямо, чи прийме Альянс Україну.