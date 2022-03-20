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Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна-НАТО

Якби НАТО прийняло Україну до Північноатлантичного Альянсу раніше, тоді Російська Федерація не здійснила б повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. На його думку, Росія не почала б війну проти України, якщо вона була б членом НАТО.

– Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для свого народу, – наголосив Зеленський у коментарі іноземним ЗМІ.

Глава держави висловив вдячність за допомогу, яку НАТО надає з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

– Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що люди вмирають щодня, – зазначив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що просив представників НАТО особисто сказати прямо, чи прийме Альянс Україну.

– Я просив їх особисто сказати прямо, що ми приймемо вас у НАТО через рік-два-п’ять, просто скажіть це прямо та чітко, або просто скажіть ні. І відповідь була дуже чіткою: ви не збираєтеся бути членом НАТО, але публічно двері залишаться відкритими, – сказав Зеленський.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos, Офіс президента

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