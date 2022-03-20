Росія продовжуватиме атаку на українські міста – Міноборони Великої Британії

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що Росія продовжуватиме використовувати свою потужну вогневу міць для атаки українських міст.

Таким чином агресор має намір обмежити чималі власні втрати за рахунок подальших втрат серед цивільного населення України.

Також у Мінобороні констатують, що російські війська продовжують оточувати низку міст на сході України та досягли обмеженого прогресу в їхньому захопленні протягом останнього тижня.

Відзначають там також і посилення обстрілів Росією українських міст, що зумовило масові руйнування та значну кількість жертв серед цивільного населення.

У Генштабі Збройних сил України також відзначили, що протягом 24-ї доби війни ворог зосереджував зусилля на:

поповненні поточних втрат,

відновленні частково знищеної техніки,

перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів,

вирішенні хронічних логістичних проблем.

Тим часом на тимчасово окупованій території Донецької області оголошена чергова хвиля мобілізації для поповнення Першого армійського корпусу.

Граничний вік мобілізованих підвищено до 65 років.

– Подібне очікується й на тимчасово окупованій території Луганської області, тому що з зони дії Другого армійського корпусу до Луганська, Сорокіного та Довжанського щодня прибувають заповнені тілами солдат вантажні автомобілі, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence