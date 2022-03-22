Європейський союз вирішив сформувати власний воєнний потенціал для швидких дій у разі криз, які ЄС використовуватиме спільно із НАТО або окремо від Альянсу.

Про це повідомила Рада ЄС, яка ухвалила Стратегічний компас зміцнення безпеки та оборони Євросоюзу до 2030 року.

– Вороже середовище в галузі безпеки вимагає від нас зробити якісний стрибок вперед, зміцнити наші можливості та готовність до дій, посилити нашу стійкість, більше та краще інвестувати в оборонний потенціал, – зазначили у Раді Євросоюзу.

Згідно з документом, Європейський Союз має намір:

створити потужний потенціал швидкого розгортання ЄС чисельністю до 5 тис. військових для різних типів криз;

у разі необхідності розгорнути 200 повністю екіпірованих експертів із проведення операцій Загальної політики оборони та безпеки протягом 30 днів;

проводити регулярні бойові навчання на суші та морі;

підвищити військову мобільність;

зміцнити цивільні та військові місії та операції з оборони та безпеки ЄС;

використовувати Європейський фонд миру для підтримки партнерів.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що ці ініціативи не означають створення європейської армії: кожна держава-член ЄС матиме власні Збройні сили.

Документ планують подати на затвердження главами держав та урядів на Європейській раді 24 та 25 березня.