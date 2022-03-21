У Китаї розбився літак із понад сотнею людей на борту

У китайській провінції Гуансі розбився літак China Eastern Airlines зі 132 людьми на борту.

Дані про кількість постраждалих та причини аварії наразі невідомі.

За інформацією місцевих ЗМІ, після падіння реактивного літака Boeing 737 спалахнула пожежа в лісі.

Нині на місці події працюють рятувальники.

Рейс MU5735 вилетів із Куньміна до Гуанчжоу о 13.15 за місцевим часом.

Згідно з даними сайтів для відстеження польотів, літак перебував у повітрі трохи більше години.

Ресурс FlightRadar24 зафіксував завершення польоту о 14.22 за місцевим часом.

Борт перебував на висоті менше кілометра.