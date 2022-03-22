Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння українській столиці Києву почесного громадянства.

Це вперше французька столиця надала такий статус місту.

Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго у соціальній мережі Twitter.

— Мерія Парижа одноголосно проголосувала за почесне громадянство для міста Київ. Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу, – написала вона.

Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Раніше низка європейських міст здійснювали різні кроки, щоб висловити свою підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, у латвійській столиці Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela). А у Вільнюсі (Латвія) перейменували безіменний провулок, де розташована російська дипмісія, на вулицю Героїв України.

Також чеське місто Плзень перейменувало одну з центральних вулиць на Українську та перерахувало 1 млн чеських крон (близько €39 тис.) на допомогу ЗСУ.