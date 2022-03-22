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Мерія Парижа вперше присвоїла місту статус почесного громадянина – ним став Київ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мерія Парижа

Мерія Парижа одностайно проголосувала за присвоєння українській столиці Києву почесного громадянства.

Це вперше французька столиця надала такий статус місту.

Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго у соціальній мережі Twitter.

— Мерія Парижа одноголосно проголосувала за почесне громадянство для міста Київ.

Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу, – написала вона.

Раніше низка європейських міст здійснювали різні кроки, щоб висловити свою підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, у латвійській столиці Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха тепер називатиметься вулицею Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela). А у Вільнюсі (Латвія) перейменували безіменний провулок, де розташована російська дипмісія, на вулицю Героїв України.

Також чеське місто Плзень перейменувало одну з центральних вулиць на Українську та перерахувало 1 млн чеських крон (близько €39 тис.) на допомогу ЗСУ.

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Фото: Depositphotos

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