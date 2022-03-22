Японія різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору про спірні Курильські острови.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ несправедливим і абсолютно неприйнятним.

– Японія повинна рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу, — додав він, зазначивши при цьому, що ставлення Японії до мирного договору щодо Курил не змінилося.

21 березня Росія заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курили. Цей документ мав би вирішити питання приналежності Курильських островів.

Але РФ вирішила вийти з переговорів через те, що Японія запровадила санкції проти Росії через широкомасштабну війну проти України.

Суперечка про належність південних Курильських островів не врегульована з часів закінчення Другої світової війни.

Після війни всі Курильські острови увійшли до складу СРСР. Але Японія оскаржує належність групи південних островів, вважаючи їх окупованою частиною країни.