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Факти / Світ / Світові новини

Несправедливе рішення: Японія про вихід РФ з переговорів щодо Курильських островів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Фуміо Кісіда

Японія різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору про спірні Курильські острови.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ несправедливим і абсолютно неприйнятним.

– Японія повинна рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу, — додав він, зазначивши при цьому, що ставлення Японії до мирного договору щодо Курил не змінилося.

21 березня Росія заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курили. Цей документ мав би вирішити питання приналежності Курильських островів.

Але РФ вирішила вийти з переговорів через те, що Японія запровадила санкції проти Росії через широкомасштабну війну проти України.

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Суперечка про належність південних Курильських островів не врегульована з часів закінчення Другої світової війни.

Після війни всі Курильські острови увійшли до складу СРСР. Але Японія оскаржує належність групи південних островів, вважаючи їх окупованою частиною країни.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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