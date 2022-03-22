Сенатори США закликали надати Україні додаткову летальну зброю та гумдопомогу

Група двопартійних сенаторів США закликала направити до України більше летальної зброї та гуманітарної допомоги.

Про це сенатори повідомили на прес-конференції після їх поїздки до Німеччини та Польщі та зустрічі з організаціями громадянського суспільства, американськими військами та українськими біженцями.

До групи сенаторів, які відвідали Німеччину та Польщу, входили сенатор Джекі Розен, Джоні Ернст, Шеллі Мур Капіто, Сьюзен Коллінз, Джон Корнін, Стів Дейнс, Кірстен Гіллібранд, Ангус Кінг, Роджер Маршалл та Джеррі Моран.

– Захищати свободу в Україні – це захищати свободу всюди. Це критичний час для всіх нас, не тільки для українського народу, для всієї Європи, усіх наших союзників по НАТО. Свобода в Україні – це свобода тут, на нашій Батьківщині, – сказала Джоні Ернст під час прес-конференції.

Багато сенаторів розповідали про емоційні переживання після зустрічі з українськими біженцями, які щойно втекли з-під обстрілів та вибухів.

Сьюзен Коллінз закликав адміністрацію Байдена дозволити українським біженцям, які мають рідних у США приїхати до них.

– Я вважаю, що адміністрація повинна подумати, як дозволити українцям, які мають членів родини у США, приєднатися до них і надати їм тимчасовий захист, – сказала Коллінз.

Сенатор Кінг заявив, що хоче краще зрозуміти, скільки часу потрібно, щоб Україна отримала допомогу якнайшвидше після її схвалені у Конгресі.

Також Кінг повідомила, що під час поїздки сенатори бачили вантажівки з гуманітарною допомогою, які готові перетнути кордон з Україною.

Сенатор Ернст зазначила, що вона, а також інші сенатори пишуть списки того, що потрібно зробити, щоб Україна швидше отримала допомогу.