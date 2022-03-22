Використання РФ гіперзвукових ракет в Україні навряд допоможе російській армії – Сміт

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосовує гіперзвукові ракети на території України.

– Як ви всі знаєте, це непряма зброя, але з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша ракета. Зупинити її майже неможливо. Є вагома причина, чому Росія її використовує, – сказав Байден.

Байден також зазначив, що Путін у глухому куті, він не передбачав такого супротиву українців та єднання інших країн проти його агресії.

Проте військовий аташе Великої Британії Мік Сміт повідомив, що заяви Росії про використанні гіперзвукових ракет в Західній Україні, ймовірно, є спробою відвернути увагу від відсутності прогресу російської армії.

– Якщо РФ правда запустила гіперзвукові ракети, то, швидше за все, це був Кинджал – система балістичних ракет повітряного базування, заснована на балістичній ракеті Іскандер, яка сама по собі вже активно використовувалась російськими військами у війні проти України, – заявив військовий аташе Великої Британії Мік Сміт.

Використання системи Кинджал навряд чи суттєво вплине на результат російської військової кампанії в Україні.

У свою чергу, президент США повторив про можливість проведення РФ операції під фальшивим прапором, включаючи можливість атак хімічною зброєю в Україні.

– Коли Путін починає говорити про нові атаки, це означає, що він готується зробити це. Це не жарт, – сказав Байден.