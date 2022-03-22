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ЄС не планує створювати спільну європейську армію – Боррель

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Жозеп Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європа не створюватиме спільну європейську армію.

Боррель виступив після того, як міністри закордонних справ і оборони схвалили документ, відомий як стратегічний компас.

Документ включає плани щодо розвитку потенціалу швидкого розгортання ЄС, який міг би дозволити швидко мобілізувати до 5 тис. військовослужбовців для різних типів загроз.

– Ми разом проведемо живі навчання, – зазначив Боррель.

Боррель підкреслив, що держави-члени ЄС як і раніше матимуть окремі армії, але тепер будуть тісніше співпрацювати.

Він додав, що НАТО як і раніше є наріжним каменем територіальної оборони Європи.

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Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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