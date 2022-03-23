Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою особистістю в Європі. Так вважають читачі американського видання Politico.

– Один з учасників опитування Вибір аудиторії, яке запустили на початку березня, назвав Зеленського “маяком надії”, який прагне миру, демократії та порядності, коли Україна бореться з вторгненням російських військ, – зазначили у виданні.

У Politico звернули увагу на те, що з початку війни в Україні Володимир Зеленський регулярно публікує відеозвернення у соціальних мережах, де розповідає про перебіг подій та свою роботу в Офісі президента в Києві.

– Він також виступив із потужними відеопромовами у Конгресі США, парламенті Великої Британії та Бундестазі Німеччини, адаптуючи кожен виступ до центрального постулату: Україна потребує більшої підтримки Заходу у боротьбі проти Росії, – вважають у Politico.

Звернення президента України допомогло змінити характер дебатів у європейських столицях.

Зеленський зміг досягнути такого розвороту в державній політиці, який не могли сприймати ще декілька місяців тому, переконані у виданні.