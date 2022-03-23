Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт. Їй було 84 роки.

Олбрайт – перша жінка-держсекретар США, яка допомагала керувати зовнішньою політикою Заходу після закінчення холодної війни.

Відомо, що у неї був рак. Родина Олбрайт оголосила про її смерть у середу.

Що відомо про Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт обіймала посаду держсекретаря США з 1997 до 2001 року за президента Білла Клінтона. Перш ніж почати працювати у Держдепі Олбрайт була постійним представником США в ООН.

У своїй роботі вона відстоювала розширення НАТО. Також Мадлен Олбрайт прагнула зменшити поширення ядерної зброї у світі.

Буквально місяць тому вона висловилася щодо погроз Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну. У статті New York Times, написаній незадовго до вторгнення Росії в Україну, Олбрайт заявила, що російський лідер Володимир Путін припуститься історичної помилки, і попередила про руйнівні наслідки для його країни.

– Замість того, щоб прокласти шлях Росії до величі, вторгнення в Україну забезпечить Путіну погану славу, залишивши його країну в дипломатичній ізоляції, економічно скаліченою і стратегічно вразливою перед сильнішим і згуртованішим західним альянсом, — зазначила Олбрайт.