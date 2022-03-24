Уряд Швейцарії готовий надати біженцям з України спеціальний статус S, який раніше не застосовувався.

Він був розроблений у середині 90-х років, під час воєн на Балканах, для того, щоб швидко та без бюрократії приймати біженців. На момент остаточного схвалення цього механізму у червні 1999 року війни на території колишньої Югославії вже закінчилися і механізм досі жодного разу не був задіяний на практиці.

Він може поширюватися на українців та членів родин, а також громадян третіх країн, які до початку повномасштабної війни мали постійну посвідку на проживання в Україні та не можуть безпечно повернутись у власну країну. Статус S не може надаватися особам, які вже отримали захист у якійсь країні ЄС.

Спецстатус надає право на проживання у Швейцарії на рік з можливістю продовжити його, доки триватиме війна. Він дозволяє працевлаштуватися і влаштувати дітей до школи. Також планується, що біженці з України з таким статусом зможуть отримувати $1,6 тис. щомісячно.

Крім цього, уряд пішов на додатковий крок та дозволив особам зі спецстатусом вільно подорожувати у межах Шенгенської зони.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгення Росії в Україну 11 тис. українців зареєструвалися в Швейцарії як біженці. За заявою урядовців, держава готова прийняти до 60 тис. людей, хоча й прогнозують, що потік біженців з України збільшиться до 300 тис.

Джерело: SwissInfo