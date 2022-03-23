Слабка коаліція РФ, ляпи військових та масштабні втрати: перемога України неминуча

Американський політолог Еліот А. Коен викотив цікаву аналітику щодо того, чому Захід поки не може визнати, що Україна перемагає у війні з РФ.

Загалом для українського погляду там буде багато очевидних речей та меседжів, але приємно, що такі думки тепер звучать і у західних країнах.

Еліот А. Коен – політолог, професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса. З 2007 до 2009 року він був радником Держдепу США.

Почав свій блог він зі згадки Іраку у 2007 році. За його словами, загальноприйнята думка у Вашингтоні зазвичай відставала від того, що відбувається насправді на два-чотири тижні. А тепер трапляється щось подібне з Україною. Тобто американські чиновники не можуть повірити у перемогу України, бо керуються уявленнями про конфлікт двох тижневої давності.

– Аналітики та коментатори неохоче заявляють, що російське вторгнення в Україну заблоковане і що війна зайшла у глухий кут. Найімовірніше, правда в тому, що українці перемагають, – зазначив Еліот А. Коен.

Чому ж західні аналітики досі не можуть визнати, що перевага у війні переходить до України? Адже спочатку західні фахівці пророкували швидку перемогу росіян. Згодом ті самі люди казали, що російські військові просто перегрупуються, щоб ударити з новою силою.

Еліот А. Коен зазначив, що аналітичні провали досліджуватимуться в майбутньому.

Також американський політолог уточнив, що не так багато аналітиків, котрі займаються ситуацією в Україні. За його словами, Захід ігнорує прогрес, якого нашій країні вдалося досягти з 2014 року.

– Українські збройні сили довели не лише мотивованість та вміле керівництво, а й тактичну майстерність, об’єднавши легку піхоту з протитанковими засобами, безпілотниками та артилерійським вогнем, щоб неодноразово завдавати поразки значно більшим російським військовим формуванням. Українці не просто захищають свої опорні пункти в міських районах, а й маневрують між ними, дотримуючись афоризму Клаузевіця про те, що найкращий захист – це щит із добре спрямованих ударів, – зазначив Еліот А. Коен.

Також аналітик вказав на слабкі сторони російської армії, які її топлять.

Він зазначив, що армія РФ може і підкована інтелектуально, але на практиці все руйнується через банальний людський фактор.

Адже чимало відповідальності лежить на тих самих сержантах (унтер-офіцерах). А Росії сержантський склад, як і завжди, слабкий та корумпований.

Далі Еліот А. Коен наводить факти, що підтверджують те, що перемога у війні за Україною. Ми їх і так добре знаємо, тож коротко.

Провал майже всіх повітряних десантів Росії, її нездатність знищити українські ВПС та систему ППО, а також тижневий параліч 40-мильної колони постачання на північ від Києва наводять на роздуми. Російські втрати приголомшують, – заявив політолог.

Щодо втрат, то він назвав дві цифри – від 7 000 до 14 000 солдатів убитими. Але аналітик додав, що якщо сюди додати поранених та полонених, то втрати РФ зростуть до 30 тис. До речі, темпи втрат у ворога не зменшуються.

У РФ багато тактичних ляпів:

скупчення техніки на дорогах

відсутність піхоти, що прикриває фланги

відсутність злагодженого вогню артилерії

відсутність підтримки вертольотів зверху

панічна реакція на засідки.

– Співвідношення 1 до 1 знищеної техніки до захопленої або покинутої говорить про те, що армія не хоче боротися. Вражає нездатність Росії сконцентрувати свої сили на одному або двох напрямках наступу або захопити велике місто, – зазначив американський аналітик.

У ту саму скарбничку, що російська армія не може налагодити нормальну логістику (купа техніки без палива, а голодні солдати бігають українськими будинками в пошуках їжі).

Також політолог зазначив, що РФ не варто сильно сподіватися на резервістів, оскільки вони не мають потрібної підготовки та мотивації.

Еліот А. Коен згадав і про знатно зганьблених кадировців в Україні. Він додав, що вони просто не вміють воювати.

Кібервійну РФ, мабуть, видно лише РФ, оскільки Україну вона особливо не зачепила.

– Якщо Росія веде кібервійну, це не дуже видно. Російські засоби радіоелектронної боротьби не відключали зв’язок з Україною. Півдюжини їхніх генералів загинули через поганий зв’язок, – заявив політолог.

Також для аналітика дивною виглядає тактика із руйнуванням лікарень та житлових додому, адже з військової точки зору вона під собою нічого не несе.

– Висловлюючись суворо: якщо росіяни зрівняють із землею місто і переріжуть його мирних жителів, навряд чи вони знищили його захисників, які робитимуть екстраординарні та ефективні речі з руїн, щоби помститися загарбникам, – поділився Еліот А. Коен.

Крім того, він зазначив, що це не просто війна Росії з Україною, оскільки за кожною країною стоїть коаліція. І поки за РФ стоїть Білорусь та Еритрея, за Україною – весь цивілізований світ від Польщі до США. Ба більше ми всі бачимо, що на Білорусь Володимиру Путіну не доводиться сильно сподіватися. Якщо Олександр Лукашенко погодиться на додаткову допомогу, то самі громадяни країни просто саботують вторгнення в Україну.

– Якщо українці продовжать перемагати, ми можемо побачити помітніші розвали російських частин і, можливо, масові капітуляції та дезертирство. На жаль, російські військові також подвоюватимуть ставку на те, що у них добре виходить – бомбардування міст і вбивства мирних жителів, – заявив політолог.

А насамкінець Еліот А. Коен закликав як слід озброїти українців, задушити російську економіку та посилити тиск на еліту РФ.

Крім того, аналітик закликав готуватися до судових процесів як і після Другої світової війни.

– Насамперед ми маємо оголосити, що буде план Маршалла щодо відновлення української економіки. Адже ніщо так не зміцнить їхню впевненість, як знання того, що ми віримо в їхню перемогу і маємо намір допомогти створити гідне майбутнє для людей, готових боротися так рішуче за свою свободу, – зазначив Еліот А. Коен.

Джерело: The Atlantic