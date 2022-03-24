Пішла з життя перша жінка на посаді державного секретаря США Мадлен Олбрайт у віці 84 років. Її родина повідомила, що причиною смерті став рак, а в останні дні життя вона перебувала у колі близьких і друзів. Факти ICTV згадують біографію визначної американки.

Олбрайт народилася 15 травня 1937 року в Празі. Батько Йозеф Корбель був чехословацький дипломатом, а мати Анна Корбель займалася дітьми. У Мадлен були молодша сестра Кетрін і молодший брат Джон.

У 1939 році родині довелося виїхати з Чехословаччини до Лондона. Після завершення Другої світової війни вони повернулися додому, де батько повернувся на посаду посла Чехословаччини в Югославії.

Після зміни влади Йозеф Корбель з родиною емігрував до США, де почав викладати в Денверському університеті. А вже 1957 року Мадлен Олбрайт отримала американське громадянство.

Сучасники розповідали, що дівчина вперше приїхала до Америки як біженка, а згодом стала однією з ключових фігур американської політики.

Вона розпочала свою діяльність як активістка Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, а у 1972 році стала членом команди сенатора Едмунда Маскі. У 1976 році Олбрайт перебувала на посаді помічниці сенатора з питань законодавчої роботи.

Мадлен Олбрайт стала радницею Біллі Клінтона у 1992 році. Після його обрання на посаду президента Америки її призначили постійною представницею США при ООН. У 1997 році Олбрайт стала першою жінкою-держсекретарем США.

Під час свого перебування на посаді вона активно домагалася втручання НАТО на Балканах, щоб зупинити геноцид, прагнула зменшити поширення ядерної зброї. Її називали великою борчинею за демократію.

За день до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну американське видання The New York Times опублікувало колонку колишнього держсекретаря США. У ній Олбрайт зазначила, що напад Кремля на сусідню країну стане історичною помилкою Москви.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вона спрогнозувала розпочату Росією війну.

Ексдержсекретар США вважала, що агресія РФ не має перспектив, а Україна вистоїть. Кулеба наголосив, що Олбрайт – це велика політична постать США, яка була другом України.