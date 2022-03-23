Українські дипломати готують проєкт резолюції до Генеральної асамблеї ООН, в якому буде покладатись відповідальність на Росію за ту гуманітарну катастрофу, що була викликана бойовими діями на території України.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Оскільки Рада безпеки ООН виявилася нездатною підготувати проєкт гуманітарної резолюції, який би містив чіткі формулювання щодо того, хто є агресором, хто є винним у гуманітарній катастрофі. Ми разом з партнерами підготували проєкт резолюції Генасамблеї і запропонуємо найближчими днями проголосувати за цей проєкт, – розповів Сергій Кислиця.

Постпред України нагадав, що минулого тижня Російська Федерація здійснила акт капітуляції, коли відкликала свій проєкт “гуманітарної” резолюції на засіданні Радбезу ООН. За словами Сергія Кислиці, російська сторона зрозуміла, що голосування за проєкт резолюції не принесе жодних результатів, більше того – він засвідчить немічність російської резолюції навіть без потреби застосування право вето з боку інших членів Ради безпеки, які мають на це право.

Фото: Постійне представництво України при ООН