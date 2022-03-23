Японський виробник техніки Sharp заявив, що зупиняє постачання своєї продукції до Росії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії. У Sharp Group зазначають, що глибоко стурбовані поточним військовим конфліктом в Україні, і бажають якнайшвидшого мирного врегулювання ситуації. У компанії заявили, що приєднуються до гуманітарної програми.

— Наші підприємства робитимуть місцеві пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у гуманітарній програмі, поряд з індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги, — йдеться у заяві Sharp Group.

Sharp Group зараз зупиняє постачання до Росії через розв’язаний воєнний конфлікт.