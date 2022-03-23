Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 28 день війни
Вбили Вбили
121 дітей
Поранили Поранили
>167 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Японський виробник Sharp зупиняє поставки в РФ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Японський виробник Sharp зупиняє поставки в РФ

Японський виробник техніки Sharp заявив, що зупиняє постачання своєї продукції до Росії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії. У Sharp Group зазначають, що глибоко стурбовані поточним військовим конфліктом в Україні, і бажають якнайшвидшого мирного врегулювання ситуації. У компанії заявили, що приєднуються до гуманітарної програми.

— Наші підприємства робитимуть місцеві пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у гуманітарній програмі, поряд з індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги, — йдеться у заяві Sharp Group.

Sharp Group зараз зупиняє постачання до Росії через розв’язаний воєнний конфлікт.

— Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією і вживати адекватних заходів відповідно до корпоративного статуту Sharp Group, — підкреслили в компанії.

Читайте
Російській економіці прогнозують падіння на 8% та споживчу інфляцію на 18%

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка