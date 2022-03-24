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Байден оголосив про $1 млрд допомоги для України та ініціював виключення РФ з G20

Ілля Нежигай редактор стрічки
Джо Байден

Росія може позбутись членства у Групі двадцяти (G20), натомість Україна отримає $1 млрд фінансової допомоги від Сполучених Штатів.

Про це заявив президент США Джо Байден на пресконференції за підсумками самітів НАТО та G20, що відбулись 24 березня у Брюсселі.

Коментуючи можливість застосування хімічної зброї Росією на теренах України, очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати нададуть відповідь на дії президента РФ Володимира Путіна.

– Ми відповімо, якщо він застосує її. Природа відповіді залежатиме від природи застосування, – сказав Джо Байден.

Президент Байден зазначив, що наразі не буде надавати дані розвідки щодо ймовірності застосування хімзброї з боку Росії на українських територіях.

При цьому президент США заявив, що Північноатлантичний альянс “миттєво” відреагує в разі застосування Росією хімічної зброї в Україні.

Журналісти запитали Джо Байдена щодо того, чи варто Україні йти на поступки у перемовинах з Росією щодо територій, аби були припинені бойові дії.

Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, членом яких я не є, туди включені представники України. Саме вони мають ухвалювати це рішення, – сказав президент Байден.

Водночас він оголосив, що США нададуть понад $1 млрд гуманітарної допомоги для України.

– Сьогодні я хочу оголосити, що США дадуть понад $1 млрд, що підуть на гуманітарну допомогу для України, – сказав Джо Байден.

Водночас президент США ініціював виключення Російської Федерації з Групи двадцяти, хоча визнав, що цей крок може не досягти своєї мети.

Його запитали, чи підтримує очільник Білого дому пропозицію виключити Росію з G20 через її повномасштабне вторгнення в Україну.

– Так. Проте рішення залежить від самої групи G20… Якщо це не вдасться зробити, тоді нам слід запросити Україну на зустріч, – відповів президент Байден.

Раніше за підсумками саміту НАТО на пресконференції виступив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, який, зокрема, пояснив, чому Альянс відмовляється закривати небо над Україною.

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Джерело: ABC News

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Фото: Dreamstime

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