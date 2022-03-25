Більшість американців вважають, що президент США Джо Байден недостатньо жорстко відповідає Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані нового соціологічного дослідження, проведеного Associated Press та NORC, опублікованого 24 березня.

– Президент Байден стикається з тиском усередині країни, що посилюється, через чотири тижні після початку війни, і солідна більшість американців висловлює сумнів у тому, що він зробив достатньо, щоб покарати Росію за її вторгнення в Україну.

Згідно з опитуванням, близько 56% американців, з яких 43% демократів, вважають, що президент Байден не був “досить жорстким” у своїй відповіді Росії. Близько однієї третини вважають, що він правильно реагував на ситуацію.

– Тільки 6% американців, що ледве перевищує 4-відсоткову похибку опитування, вважають, що Байден був “надто жорстким” стосовно Москви, – пише NYT.

У соціологічному дослідженні взяли участь 1 082 дорослих американці у період із 17 по 21 березня, тобто більш ніж через три тижні після початку війни.

Читайте Байден зібрався у поїздку Європою на підтримку України

New York Times зазначає, що результати опитування показали швидку зміну громадської думки серед американців – від неприйняття конфлікту до набагато агресивнішої позиції, розбурханої зображеннями невиборчих російських атак на громадянське населення в Україні. Підтримка великої ролі США в Україні зросла до 40% із 26% безпосередньо перед вторгненням Росії у лютому.

– Це несподіване зрушення робить додатковий тиск на Байдена, який перебуває в Брюсселі й проводить переговори з європейськими союзниками, – пише видання.

Опитування також відбиває партійний застій в американській політиці. Загальний рейтинг схвалення президента США залишається на рівні 43%, практично не змінившись з початку війни. При цьому республіканці переважно не приймають президентство Байдена і не схвалюють його дії щодо України.

Водночас, серед демократів також є стурбовані політики. Так, 41-річна Рейчел Коллінз, шкільна вчителька з Чикаго, висловила почуття хвилювання та гніву, що викликали дії Володимира Путіна.

Говорячи про дії президента Байдена, вона заявила, що той “перебуває між молотом і ковадлом”.

– Мені здається, що Путін не збирається зупинятися на Україні, – вважає вона.

І це, за словами Рейчел Коллінз, змушує її вірити, що пряма конфронтація з Росією “неминуча”.

Республіканці, демонструючи майже загальне невдоволення з приводу дій Джо Байдена, неохоче підтримали участь США у військових діях – і водночас вважають, що президент США не був досить “жорстким”, щоб стримати Володимира Путіна. Лише 12% республіканців схвалили дії президента Байдена, показало опитування.

Проте була одна область, в якій спостерігалася згода по обох партійних лініях: значна більшість в обох партіях схвалила зусилля президента США щодо залучення міжнародної підтримки для запровадження нищівних економічних санкцій проти Володимира Путіна та його оточення, причому 70% американців підтримали повну заборону США на імпорт нафти з Росії.