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Наступні 15 днів будуть вирішальними у війні в Україні – Боррель

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Жозеп Борель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що “наступні 15 днів стануть вирішальними у війні в Україні”.

В інтерв’ю іспанському La Hora de la 1 він повідомив, що Москва не планує сприймати серйозно будь-які обговорення, поки не досягне своїх цілей у повномасштабному вторгненні на територію України.

На думку Борреля, російський уряд поки що не зацікавлений у переговорах щодо припинення вогню в Україні, оскільки армія РФ не досягла своїх військових цілей.

— Наразі Росія не хоче сідати за стіл переговорів і домовлятися про що-небудь: вона хоче окупувати території. Вона хоче вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить свою сильну позицію, – заявив Боррель.

Крім того, на його думку, “нелегко домовитися про припинення вогню, коли хтось хоче продовжувати війну”.

Боррель пояснив, що завершення війни “не буде питанням 48 годин”, а все залежатиме від українського опору, “який може тривати стільки, скільки це можливо”. Тому він наголосив, що важливо продовжувати допомагати Україні, посилаючи більше зброї.

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Джерело: RTVE

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Фото: Depositphotos

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