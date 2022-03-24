Польща хоче внести зміни у законодавство для конфіскації майна російських компаній

Польща хоче змінити свою Конституцію, щоб дозволити конфіскацію російської власності у відповідь на масштабне вторгнення РФ в Україну. Зокрема, польський уряд хоче запровадити податок для суб’єктів, які ведуть бізнес у Росії.

Серед можливих змін – виключення витрат на оборону з правил регулювання державного боргу, можливість конфіскації майна, що належить російським компаніям, та запровадження податку для організацій, які мають бізнес у Росії.

Прем’єр-міністр Польщі зустрівся із представниками всіх опозиційних партій у парламенті.

Деякі з них повинні підтримати пропозиції, щоб отримати більшість у дві третини голосів, необхідних для внесення поправок до конституції.

Речник уряду Польщі Пйотр Мюллер сказав, що з огляду на останні події польська армія має бути оснащеною на найвищому рівні.

Тому посадовці пропонують виключити з державного боргу витрати на армію та озброєння, щоб підготуватися до потенційного нападу Росії.

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Джерело: Notes from Poland