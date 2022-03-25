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Повноцінна війна між Росією та Альянсом навряд чи буде – Столтенберг

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повноцінна війна між Росією та Альянсом навряд чи буде.

Столтенберг зазначив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

Однак, за його словами, ситуація в Україні є надзвичайно непередбачуваною і зараз НАТО зіткнулося з новою реальністю.

Єнс Столтенберг мав би стати головою Центрального банку у Норвегії, проте через війну в Україні, залишається на своїй посаді голови НАТО.

Сам Столтенберг зазначає, що відчуваю привілей втретє, бо продовжує свій термін.

На запитання, чи робота в НАТО важливіша за роботу в Центральному банку Норвегії, Столтенберг відповів, що відчуває роботу в НАТО важливішою. Особливо, якщо він може вплинути на перебіг подій аби зупинити цю війну.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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