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США приймуть до 100 тис. українців, які рятуються від агресії РФ – чиновник Білого дому

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Білий дім

Сполучені Штати приймуть до 100 тис. українців та інших громадян, які рятуються від російської агресії. Про це заявив у четвер високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

— Щоб виконати це зобов’язання, ми розглядаємо весь спектр легальних шляхів до Сполучених Штатів, – сказав чиновник.

Він додав, що це включає програму прийому біженців у США, імміграційні та неімміграційні візи.

Посадовець сказав, що Білому дому не доведеться просити Конгрес розширити поточний ліміт щорічних біженців, який наразі встановлений на рівні 125 тис. на 2022 фінансовий рік, оскільки це скоріше “довгострокові зобов’язання”, і будуть інші шляхи для в’їзду до США для багатьох українців.

— Ми все ще маємо значний потенціал у межах 125 тис., тому наразі ми не бачимо необхідності виходити за його межі, – сказав чиновник.

Посадовець зазначив, що адміністрація працює над розширенням та розробкою нових програм з “фокусом на прийомі українців, які мають членів сім’ї у Сполучених Штатах”.

Акцент буде зроблено на захисті найбільш вразливих верств біженців, зокрема членів ЛГБТ-спільноти, тих, хто потребує медичної допомоги, журналістів та громадян третіх країн.

— Відкриваючи нашу країну для цих осіб, ми допоможемо зняти тиск на європейські країни перебування, які зараз несуть таку відповідальність, – додав чиновник.

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Джерела: CNN, Politico

Фото: Depositphotos

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