США розробляють план дій у разі застосування Росією ядерної зброї

Сполучені Штати Америки розробляють можливі сценарії дій у разі застосування Росією запасів хімічної, біологічної або ядерної зброї. Білий дім зібрав команду представників з національної безпеки для створення плану ймовірних дій.

Команда також розробляє відповіді у разі атаки президентом Росії Володимиром Путіним на території НАТО конвою зі зброєю та допомогою Україні.

Також команда розглядає варіанти дій, якщо Росія розпочне війну в сусідніх країнах, включаючи Молдову та Грузію. Вони розробляють план, як підготувати європейські країни до збільшення кількості біженців у таких масштабах, яких не бачили десятиліттями.

Ще місяць тому такі сценарії здавалися теоретичними. Однак у Брюсселі стало відомо, що Росія може застосувати найпотужнішу зброю у своєму арсеналі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив про невідкладність підготовчих дій у разі ядерної атаки Російської Федерації. Він заявив, що якщо російські війська застосують зброю масового знищення, це може мати катастрофічні наслідки для людей у країнах-членах НАТО.