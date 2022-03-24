Успішні контратаки України зривають наступ Росії на Київ – розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що контратаки України зривають наступ Росії на Київ.

Дані розвідки свідчать про те, що Україна посилює тиск на російські війська на північному сході від Києва, проводячи успішні контратаки проти ворога у передмісті столиці.

Російські військові біля Києва мають погане військове постачання та деморалізовані.

– Українські війська проводять успішні контратаки проти російських позицій у містах на околицях столиці і, ймовірно, відбили Макарів і Мощун, – зазначає розвідка.

Розвідка також повідомляє, що існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер зможуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені.

– Успішні контратаки України порушать здатність російських військ реорганізуватися і відновити власний наступ на Київ, – повідомляє розвідка.

Фото: Генштаб ЗСУ