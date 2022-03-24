Велика Британія оголосить новий пакет військової допомоги для України

На зустрічі лідерів НАТО і Великої сімки Велика Британія має оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Нова допомога включатиме в себе 6 тис. ракет, що складаються з протитанкової та фугасної зброї, а також £25 млн на фінансову підтримку українських військових.

Велика Британія також надасть додаткові £4,1 млн для Всесвітньої служби BBC для боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, а також для нової фінансової та поліцейської підтримки для розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.

– Володимир Путін вже зазнає краху в Україні. Український народ продемонстрував себе як надзвичайно хоробрий та непереможний у захисті своєї Батьківщини перед обличчям неспровокованого наступу, – заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Джонсон додав, що вони не будуть стояти осторонь, поки Росія нищить українські міста та вбиває людей. Велика Британія працюватиме з союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку для України.

– Через місяць після початку цієї кризи міжнародне співтовариство стоїть перед вибором. Ми можемо зберегти вогонь свободи в Україні, або ризикуємо, що він погасне в Європі та світі, – сказав Джонсон.

Велика Британія вже надала Збройним силам України понад 4 тис. одиниць протитанкової зброї, NLAW та ракети Javelin.

Уряд також постачає високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, щоб допомогти українцям захиститися від бомбардувань.