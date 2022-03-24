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Закриття неба України та підтримка НАТО: Кулеба про очікування від Альянсу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Закриття неба України та підтримка НАТО: Кулеба про очікування від Альянсу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО. Наша держава просить Альянс закрити небо України, а також бракує підтримки всього НАТО, а не окремих партнерів.

– Спеціально під саміт НАТО Росія розганяє свою істерику, щоб відлякати партнерів. Ми бачимо, як низка країн НАТО підтримують нас. Але нам бракує підтримку усього Альянсу, а не окремих партнерів, – наголосив Кулеба.

Україна не очікує якихось проривів на саміті НАТО. Але потрібно працювати, а результат очікується з часом, наголосив міністр закордонних справ.

– Ми не знімаємо з порядку денного тему закриття неба над Україною. Скільки б не говорили у НАТО про те, що зараз це неможливо, але це треба робити. Ми далі пробиватимемо цю історію, бо це шлях зберегти життя українців та наші міста від руйнувань, – пояснив Кулеба.

Кулеба зазначив, що Україна не візьме участі у саміті НАТО 24 лютого, фізично на ньому там не буде української делегації.

За словами Кулеби, у НАТО зараз немає консенсусу щодо ідеї запровадження миротворчої місії в Україну. Він вважає, що це революційна ініціатива, для реалізації якої потрібна загальна згода у спірних питаннях.

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Фото: УНІАН

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