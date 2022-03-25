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Британія надасть військову допомогу Україні, але ймовірно без танків і літаків

Юля Захарченко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Західні партнери України працюють над збільшенням летальної військової допомоги нашій державі, яка необхідна для захисту від російсько-окупаційних військ. Однак існує ймовірність, що вона не поширюватиметься на танки та літаки.

Після саміту НАТО у Брюсселі прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що це складно з погляду логістики – як з бронетехнікою, так і з літаками. Британія вважає найціннішим озброєнням ракети, які Україна може використовувати для самозахисту.

Найімовірніше додаткова допомога Україні від Британії не поширюватиметься на танки та літаки — два ключових прохання, висунутих президентом Володимиром Зеленським.

– З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим зараз, – це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту, – зазначив британський прем’єр-міністр.

Борис Джонсон наголосив, що жодна західна демократія зараз не думає про те, щоб воювати на території України, водночас ці країни не хочуть закривати наше небо, з якого прилітають російські ракети по мирних містах і селах.

Велика Британія оголосила, що планує надіслати Україні додаткові 6 тис. протитанкових комплексів, надати 25 млн фунтів стерлінгів для Збройних сил України та збільшити британські війська у Болгарії.

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Джерело: Politico

Фото: Depositphotos

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