Федеральне бюро розслідування США знову оголосило у розшук великого бенефіціара путінського режиму Євгена Пригожина.

Його звинувачують у змові з метою шахрайства, що спрямоване проти Сполучених Штатів.

Help #FBIWFO find Yevgeniy Viktorovich Prigozhin. He allegedly conspired to defraud the U.S. by interfering with the functions of the Federal Election Commission, Justice Department, and State Department. Visit https://t.co/t8G7LO4hxu to submit a tip. https://t.co/2FOGe2TRMH pic.twitter.com/jEcy76INcJ

— FBI Washington Field (@FBIWFO) March 25, 2022