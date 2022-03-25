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ФБР дає $250 тис. за дані, що сприятимуть арешту Пригожина

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ФБР Розшук Євгена Пригожина

Федеральне бюро розслідування США знову оголосило у розшук великого бенефіціара путінського режиму Євгена Пригожина.

Його звинувачують у змові з метою шахрайства, що спрямоване проти Сполучених Штатів.

Бюро оголосило винагороду розміром до $250 тис. за відомості, які можуть посприяти арешту Пригожина.

— ФБР розшукує Євгена Вікторовича Пригожина за те, що в період з початку 2014 року до 16 лютого 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, він, ймовірно, був причетним до злочинної змови, метою якої було вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов, які послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції та Держдепу США, – повідомляють у ФБР.

Зазначається, що Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії Агентство інтернет-досліджень (IRA), яка знаходиться в Санкт-Петербурзі.

Слідством також вважається, що Пригожин керував та схвалював оперативну діяльність компанії з втручання у політичний та виборчий процес США, зокрема придбання американського комп’ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб з США.

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Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, зокрема у хід президентських виборів 2016 року.

16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Євгена Вікторовича Пригожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Джерело: FBI

Фото: FBI

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